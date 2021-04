Nye runder om rusreformen venter på Stortinget

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det vil være juridisk mulig å kunne skille mellom tunge rusavhengige og andre i en delvis avkriminalisering av narkotika.

NTB

Høyre åpner for å finne et kompromiss om rusreformen med Arbeiderpartiet, men er bekymret for om tiden blir for knapp før Stortinget tar sommerferie.