FHI ikke spurt om å bli med i ny ekspertgruppe for vaksine

NTB

Gruppa som skal se på vaksinene fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, har ingen FHI-medlemmer. Ikke manglende tillit, poengterer Helsedepartementet.

Til VG forteller direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet (FHI) at de ikke ble spurt om å bidra til eller delta i ekspertgruppen, som vurderer konsekvensene av å bruke eller ikke bruke de to aktuelle vaksinene.

– Da oppfattet jeg at de ønsket en bredere vurdering og at de primært var kritiske til at det virket som vi ikke under noen omstendighet ville åpne for å bruke AstraZeneca-vaksinen igjen, sier Stoltenberg – som understreker at hun mener FHI faktisk gjør det.

Dra veksel på FHI

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet opplyser at utvalget skal gjøre selvstendige vurderinger, men også trekke veksel på FHIs kompetanse og vurderinger.

Statssekretæren mener avgjørelsen ikke kan oppfattes som manglende tillit til FHIs vurdering.

– Både FHIs arbeid og ekspertutvalgets arbeid vil ligge til grunn for regjeringens endelige beslutning, sier han til VG.

Regjeringen fulgte ikke FHI

Torsdag denne uka ble det kjent at FHI vil ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet, men at regjeringen velger å hente inn ekspertvurderinger fra annet hold.

– Vi har ikke nok informasjon til å konkludere endelig med å trekke AstraZeneca-vaksinen ut av det norske vaksineprogrammet nå. De norske tallene er små, og er dermed usikre, sa helseminister Bent Høie (H).

Utvalget skal ledes av Lars Vorland, som har doktorgrad i medisinsk mikrobiologi og som har hatt en rekke toppstillinger i det norske helsevesenet. En rapport skal leveres 10. mai.