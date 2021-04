USAs utenriksminister: Forsvarsavtalen styrker forholdet til Norge

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken sier i en uttalelse at forsvarsavtalen som er inngått med Norge, vil styrke sikkerhetssamarbeidet mellom landene.

Avtalen ble signert av USAs forsvarsminister Lloyd Austin i Washington nylig, og av norske myndigheter i Oslo fredag.

– Avtalen lar våre land styrke det bilaterale sikkerhetssamarbeidet, styrke Nato-operasjonene og øke den transatlantiske sikkerheten, sier USAs utenriksminister.

– Avtalen reflekterer flere tiår med tett sikkerhetspartnerskap mellom USA og Norge, sier Blinken.

Mens Trump-administrasjonen ble kritisert for å legge mindre vekt på Nato-allierte, slår Blinken fast at USAs allianser er en betraktelig styrke for landet.