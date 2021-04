NTB

Vaksineringen i Trondheim blir betydelig forsinket, blant annet etter at flere vaksiner er satt på vent. Kommunen tror de vil vaksinere til langt ut på høsten.

I januar sa Trondheim kommune at de skulle vaksinere 150.000 personer fram til sankthans. Den gang var forventningen at kommunen skulle motta 300.000 vaksinedoser.

– Sånn blir det ikke, sa kommunedirektør Morten Wolden på en pressekonferanse fredag.

Han pekte på at det har skjedd mye siden den gang.

– AstraZeneca er satt på vent, Johnson & Johnson er satt på vent, og det er ikke minst innført en skjevfordeling av vaksiner for å ta unna det største smittetrykket på Østlandet.

– Men jeg kan garantere at vi vil sette alle vaksinene som kommer til Trondheim samme uke de kommer, sa Wolden.

Prosjektleder for vaksineringen i Trondheim, Helge Garåsen, sier at det ikke er noen tvil om at det blir forsinkelser dersom det ikke kommer nye forsendelser av vaksine.

– Jeg forventer at vi driver å vaksinerer godt utover høsten for å få full dekning i Trondheim, sa Garåsen.

I Trondheim har så langt 31.747 personer (19,3 prosent) av alle over 18 år blitt vaksinert med første dose av coronavaksinen. 9.518 personer (5,8 prosent) har fått andre dose.