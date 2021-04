Politiet oppretter sak etter konfirmasjonssamling i Gjøvik

NTB

Nesten 140 ungdommer var samlet til Human-Etisk forbunds konfirmasjonssamling i Gjøvik i helgen. Nå skal politiet undersøke om smittevernreglene ble fulgt.

De nesten 140 ungdommene kom fra fem kommuner og var samlet til konfirmasjonsundervisning i Campus Arena på Gjøvik, skriver Oppland Arbeiderblad.

Ifølge avisen fortalte en av deltakerne til sin mor at hun ikke hadde følt seg trygg på at smitteverntiltak var ivaretatt.

Mor reagerer



Moren reagerte sterkt. Jenta fortalte blant annet at ungdommene satt tett sammen, uten faste plasser.

– På bakgrunn av opplysninger framkommet blant annet i mediene, oppretter Innlandet politidistrikt en undersøkelsessak, opplyser stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt til avisen.

Uklok avgjørelse

– Vi skal se nærmere på om noen smittevernregler er brutt i forbindelse med arrangementet, sier Mari Lauritzen Hasle i påtaleavsnitt Vest. Hun er påtalefaglig ansvarlig for saken.

Human-Etisk Forbund påpeker at de forholdt seg til reglene for fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, der man er fritatt for kravet om avstand og kohorter. De mener imidlertid at det var en uklok avgjørelse å gjennomføre samlingen.