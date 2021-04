Stoltenberg: – Foregår studier på andre dose

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg under pressekonferansen om vaksinesituasjonen torsdag. Foto: Berit Roald / NTB

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier det foregår studier på hvordan andre dose skal gis, og at et slikt tilbud skal komme raskt.

På spørsmål om hva slags vaksine som skal gis i andre dose til de som allerede har fått første dose av den nå stansede AstraZeneca-vaksinen, sier FHI-direktøren at det gjøres studier nå på dette.

– Vi er spent på resultatene fra disse studiene. Det er mulig at de vil komme så raskt at det vil spille en rolle for vår anbefaling, sier Stoltenberg.

Hun mener det er litt feil å snakke om kun andre dose ettersom alle skal få et tilbud om fullstendig vaksinering.

– Vi vil gi en anbefaling for dem det gjelder, og det skal skje raskt, om resultatene fra studiene foreligger eller ikke, understreker hun.