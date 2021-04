Vaksineforsker venter endelig AstraZeneca-avgjørelse eller utsettelse

NTB

Enten kommer myndighetene med en endelig avgjørelse rundt bruken av AstraZenecas coronavaksine i Norge, eller så utsetter de avgjørelsen, tror vaksineforsker.

Klokka 16 offentliggjør Folkehelseinstituttet sine nye vurderinger av hva som skjer videre med AstraZenecas coronavaksine.

– Enten så kommer det en endelig avgjørelse, som i Danmark. Eller så kommer det en utsettelse, der man vil se nærmere på om det er mulig å få til delvis bruk i samfunnet, sier seniorforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo til NTB.

Hun mener at fordelene med en endelig avgjørelse er at det blir krystallklart hva man gjør, og Norge kan sende vaksinene til andre som vil bruke dem.

– Ulempen er at man avskjærer muligheten til å bruke vaksinene dersom det skulle komme informasjon om at man kan bruke vaksinen trygt i deler av befolkningen, sier Grødeland, som ikke ser det som et sannsynlig utfall at FHI vil ta vaksinen i bruk for fullt.

– Hva tror du FHI vil si om Janssen?

– Man er nå både i USA og hos Janssen selv i ferd med å vurdere hva man står overfor. Jeg tenker derfor det er naturlig at dette derfor vil være konklusjonen i Norge også.