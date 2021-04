Forsvarer: Spørsmål om tilregnelighet sentralt etter drapet på Tor Kjærvik

Sønnen til advokat Tor Kjærvik skal ha forklart seg om en gammel konflikt med faren under avhørene etter at advokaten ble drept mandag kveld. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

I avhør har sønnen til advokat Tor Kjærvik forklart seg om bakgrunnen for drapet på faren. Forsvareren tror tilregnelighet blir et sentralt spørsmål.

Opplysninger NRK har fått, går ut på at den drapssiktede 36-åringen skal ha vært sterkt preget av konflikter rundt foreldrenes samlivsbrudd og konflikt rundt barnefordelingen for mange år siden, og at han har slitt psykisk i voksen alder.

– Spørsmålet om tilregnelighet vil sikkert være sentralt for politiet under etterforskningen, og jeg regner med at det kan belyses nærmere også fra familiemedlemmer og venner som uttaler seg i mediene, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

Politiet har så langt ikke villet kommentere om de ønsker å gjennomføre en prejudisiell observasjon av 36-åringen.

Den siktede, som ikke tidligere er straffedømt, ble onsdag fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og med medieforbud de to første ukene.