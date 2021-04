Stortingsrepresentanter med støtte til Navalnyj

Aleksej Navalnyj i retten i Moskva i februar i år. Han er dømt til soning i en straffekoloni for å ha brutt betingelsene i en tidligere betinget dom da han var innlagt på et sykehus i Berlin etter en forgiftning i fjor. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP / NTB

NTB

Fire stortingsrepresentanter deltar i en støtteaksjon for Aleksej Navalnyj og ber om at han umiddelbart blir løslatt fra fengsel i Russland.

De fire er Michael Tetzschner (H), Petter Eide (SV), Ola Elvestuen (V) og Ingjerd Schou (H). Sistnevnte er Stortingets visepresident og leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling.

De slutter seg til kravet fra Europarådet, EU og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner om tilgang til medisinsk hjelp og umiddelbar løslatelse av Aleksej Navalnyj, opplyser nettverket SmåRodina, som har sitt utspring i russere bosatt i Norge.

Aleksej Navalnyj er blant de argeste kritikerne av Russlands president Vladimir Putin. Han er dømt til soning i en straffekoloni for å ha brutt betingelsene i en tidligere betinget dom da han var innlagt på et sykehus i Berlin, etter å ha blitt forgiftet med nervegiften novitsjok under en tur i Sibir.

Navalnyj anklager den russiske sikkerhetstjenesten for å stå bak, men russiske myndigheter avviser dette blankt. 44-åringen skal ha gått ned 9 kilo siden han ankom fengselet for rundt halvannen måned siden. Han begynte å sultestreike i slutten av mars.