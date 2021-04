Kvinner skal få 5.000 kroner for å donere egg

NTB

Helsedepartementet har bestemt at kvinner skal få rundt 5.000 kroner for å donere egg. Dette er den laveste av to foreslåtte satser.