Den drapssiktede sønnen til avdøde advokat Tor Kjærvik hadde millionformue

Det var den profilerte advokaten Tor Kjærvik som mandag 12. april ble skutt og drep i sitt eget hjem på Røa i Oslo. En mann i 30-årene, som er advokatens egen sønn, ble raskt pågrepet og siktet for drap.

Mannen som er siktet for drapet på sin egen far, Tor Kjærvik, skal i løpet av et år ha økt sin private formue med om lag 1,6 millioner kroner.