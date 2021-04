Collagen Plus vurderer samarbeidet med Charter-Svein

Biomed Pharma, som står bak produktet Collagen Plus, der Svein Østvik lenge har vært frontfigur, sier at de tar avstand fra hans uttalelser.

– Vi er uenige i Svein Østvik sine uttalelser i forbindelse med demonstrasjonen 10. april. Vi har stor tiltro til at norske myndigheter tar de riktige avgjørelsene rundt ulike smitteverntiltak, og anbefaler alle å følge smittevernrådene fra norske helsemyndigheter, sier daglig leder i Biomed Pharma, Aleksander Storvestre i en e-post til ABC Nyheter. Biomed Pharma står bak produktet Collagen Plus, der Østvik lenge har vært frontfigur, både i TV-reklamer og på sosiale medier.

Svein Østvik figurerer fortsatt på nettsiden til Collagen Plus.

Omstridt demonstrasjon

Svein Østvik, også kjent som Charter-Svein, har blitt møtt med mye kritikk etter at han deltok på en demonstrasjon mot coronarestriksjonene lørdag 10. april, og blant annet brant et munnbind.

– Vi har et immunforsvar som tåler det meste. Nå sykeliggjør vi jo hele verden. At ingen reagerer på den sykeliggjøringen er utrolig, sa han til VG. Han uttalte til avisen at han deltok på demonstrasjonen for å vise sympati med de som mener restriksjonene har gått for langt.

Svein Østvik (Charter-Svein) brenner munnbindet sitt under koronaskeptikernes markering utenfor Stortinget lørdag ettermiddag.

Blant talerne under demonstrasjonen var det ifølge VG flere konspirasjonsteoretikere og kjente antisemitter.

Sterke reaksjoner

Hendelsen fikk mange, blant annet Holde Skovdahl, bedre kjent som Charter-Hilde til å ta avstand fra Østvik.

– Svein er en så elsket person og han har en stor innflytelse. Det han gjorde på lørdag er rett og slett farlig. Han sender ut signaler som kan gi en farlig konsekvens for samfunnet. Jeg blir rasende og jeg har ikke ord, sa Hilde Skovdahl til Nettavisen.

– Er hans syn forening med rollen som ambassadør for Collagen Plus?

– Vi har en avtale med Østvik som skal reforhandles til sommeren. Vi har ikke tatt stilling til om avtalen skal reforhandles, opplyser Storvestre. Det er ikke planlagt nye reklamekampanjer med Østvik i den nærmeste tiden.

Svein Østvik om ikke besvart ABC Nyheters henvendelser i anledning denne saken.