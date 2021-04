Støre vil flytte lesesalen ut i distriktene

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil legge til rette for at flere kan studere nær hjemstedet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Arbeiderpartiet går inn for lokale utdanningssentre for å fylle hullene i kartet for høyere utdanning.