Giftinformasjonen: Bekymret over kraftig økning i uhell med avløpsåpner

NTB

Rekordmange ringte Giftinformasjonen 2020, om alt fra hoggormbitt til inntak av avløpsåpner. Ikke all økningen kan tilskrives at pandemien endret livene våre.

Giftinformasjonen mottok i fjor 47.437 henvendelser, noe som er 10,3 prosent flere enn i 2019, og høyere enn noen gang før.

– Det har vært et travelt år. Noe skyldes koronaen, men økningen i henvendelser startet før pandemien. Vi finner ikke noen god forklaring på hvorfor, sier avdelingsleder Mari Tosterud ved Giftinformasjonen til NTB.

Siden 2015 er antall henvendelser om uhell med avløpsåpnere nesten tredoblet, noe Giftinformasjonen liker svært dårlig.

– Dette bekymrer oss veldig. Jeg tror ikke folk vet hvor farlige disse midlene er eller behandler og oppbevarer dem trygt nok. Vi har tilfeller med skader etter inhalasjon av gasser eller der noen har forvekslet avløpsåpner med drikkeflaske, med de svært uheldige følgene det kan få. Noen stikker hånden ned i det tette sluket og får det på huden og så i øyet ved uhell, sier Tosterud.

De ekstremt sterke kjemikaliene kan føre til alvorlige skader på hud og slimhinner, men likevel står de ofte lett tilgjengelig i hjemmet. Giftinformasjonen oppfordrer alle til å oppbevare avløpsåpnere utilgjengelig for barn og bruke verneutstyr.

Koronaens ringvirkninger

Noen ringvirkninger hadde annerledesåret 2020. For eksempel var det nesten tre ganger flere henvendelser enn normalt om barn og voksne som fikk i seg desinfeksjonsmidler.

– Det handler om tilgjengelighet. Det var Antibac overalt. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er også blitt drukket eller smakt på før pandemien, så når eksponeringen nå er så stor, overrasker ikke den økningen noe særlig, sier Tosterud.

En annen økning var ny rekord i henvendelser om hoggorm: 521 bitt eller mulige bitt. Det er 46 prosent flere enn i 2019 og 26 prosent flere enn i 2018.

– Det har nok med været å gjøre, at mange gikk mye tur og var ute og ikke minst at store deler av befolkningen ikke reiste utenlands slik de pleier, sier Tosterud.

Sutter på do-dings

Tre av ti henvendelser kommer fra helsetjenesten, mens resten kommer fra skoler, barnehager og ikke minst folk flest. Nesten alt er akutt. Folk blir redde, men ofte er det ikke så farlig som de frykter.

Barn i aldersgruppen under fem år som utforsker verden rundt seg, blir tema for svært mange henvendelser fra engstelige foreldre, enten barna har spist fargerike bær ute eller tygd avispapir.

– Vi tenker mye på hvordan vi skal få folk til å gjemme unna det som virkelig kan gjøre stor skade. Mange ringer om det som er vanlig, men ikke så farlig, sier hun.

Barn som nettopp har lært å stå og gå kan for eksempel gripe tak i den dingsen på innsiden av do, den som gir vannet farge og kanskje litt lukt når du trekker ned, og smake på den. Ekkelt, ja, men faktisk ikke farlig.

– Du kan kaste opp, bli sår i halsen og sånt, men vi må skille mellom sånt og det som er skikkelig farlig. Som den avløpsåpneren, som bør stå et sted ingen får tak i den, mens vanlig såpe kan stå på kjøkkenbenken. Risikoen for at noe skummelt skal skje med den, er utrolig liten i forhold.