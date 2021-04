NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Mann og kvinne til sykehus med brannskader

En mann og en kvinne fra bygda Orre i Klepp er sendt til sykehus med til dels alvorlige brannskader. Det er uklart hvordan de har fått skadene, og det har ikke vært brann i bygningen.

Sørvest politidistrikt fikk melding om saken rett etter klokka to i natt. Det dreier seg om en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene.

Nye demonstrasjoner i Minneapolis

I går kveld var det nye demonstrasjoner i Minneapolis-forstaden Brooklyn Center etter at 20-åringen Daunte Wright søndag ble skutt og drept av politiet.

Mer enn 1.000 personer samlet seg til nye demonstrasjoner utenfor politistasjonen. Der er sikkerheten kraftig styrket, med sperringer i betong, politi i opprørsutstyr og soldater fra nasjonalgarden. Wright ble skutt i forbindelse med at politiet stanset ham under en trafikkontroll.

Taggere avslørt av malingsflekker på klærne

Politiet i Oslo stanset i natt en bil med flere personer som settes i sammenheng med tagging på Romerike.

– I bilen var det tre personer, og to av disse hadde malingsflekker med mer på klærne, og sammenholdt med en beslaglagt video av tagging på Fjerdingby blir de anmeldt for skadeverk, melder operasjonssentralen.

739 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 739 koronasmittede i Norge. Det er 91 flere enn dagen før, men 161 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt var det registrert 105.008 koronasmittede personer her i landet siden februar i fjor, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Annerledes dose to til tyske AstraZeneca-vaksinerte under 60

Tyskere under 60 år som har fått første dose med AstraZenecas koronavaksine, skal få dose nummer to av en annen vaksinetype. Det er føderale og regionale helsemyndigheter i landet enige om.

Tyskland kunngjorde 30. mars at de ikke lenger ville gi AstraZeneca-vaksinen til folk under 60 på grunn av bekymringer sjeldne bivirkninger i form av lave blodplater og blodpropp. Ifølge nyhetsbyrået DPA er det nå enighet om å tilby enten Pfizer/Biontech-vaksinen eller Moderna-vaksinen som dose to til disse.

Biden godkjenner våpensalg til Emiratene

USAs president Joe Biden gir grønt lys til et stort våpensalg til De forente arabiske emirater, opplyser landets utenriksdepartement. Inkludert i salget er nye F-35-kampfly, droner og annet krigsmateriell til verdi av mer enn 23 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 195 milliarder kroner, skriver Reuters.

Biden stanset i januar våpensalg til flere land, blant dem Emiratene og Saudi-Arabia, i påvente av gjennomgang av avtalene som ble inngått av forgjengeren Donald Trump. Den planlagte leveringen er i 2025.