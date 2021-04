Obos iverksetter ekstern gransking etter NRK-avsløring

NTB

Obos hyrer KPMG til å undersøke alle sider ved transaksjonen da en boligblokk på Ulven ble solgt til et utleieselskap.

I midten mars solgte Obos for første gang en blokk til et utleieselskap. To uker senere rapporterte NRK at familien til boligdirektøren i Obos ble utleieinvestor i det aktuelle prosjektet på Ulven.

Nå har styret i Obos gitt KPMG mandat til å undersøke alle mulige sider ved transaksjonen. Bakgrunnen er NRKs dekning og spørsmål som er dukket opp i kjølvannet av disse sakene, ifølge styreleder Roar Engeland.

Han bekrefter overfor NRK at spørsmålet rundt relasjoner blir en del av granskingen.

– Det vil være et av de naturlige temaene, og så vurdere eventuelle habilitetsspørsmål, sier han.

Engeland understreker at beslutningen ikke innebærer noen mistillit til noen i administrasjonen i Obos og at han selv mener saken er håndtert som den skal.

Rapporten fra KPMG skal legges fram for generalforsamlingen i Obos i juni.