Norsk vaksineekspert vil ikke skrinlegge AstraZeneca-vaksinen

Vaksineringsstansen med AstraZenecas coronavaksine kan være over torsdag. Forsker Gunnveig Grødeland mener det vil være feil å ta et endelig farvel med den omstridte vaksinen.

Torsdag vil Folkehelseinstituttet (FHI) legge frem en ny vurdering om coronavaksinen til AstraZeneca skal tas i bruk eller ikke.

Gunnveig Grødeland, immunolog og forsker ved institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo. Les mer Lukk

Vaksineforsker og immunolog ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, er tydelig på at hun mener at avgjørelsen til FHI ikke er et eller nå eller aldri for vaksinen.

– Vi er midt i en pandemi der vi er avhengige av vaksiner for å komme ut av denne på en god måte. Jeg tenker det derfor ikke kan sies å være nå eller aldri, ettersom vurderingen vil kunne endre seg etter hvert som vi får mer informasjon, sier Grødeland til ABC Nyheter.

– Tror du FHI vil åpne for vaksinering med AstraZeneca-vaksinen på torsdag?

– Hva FHI velger å gjøre vil jeg helst ikke spekulere i.

Dette er årsaken til at Grødeland holder døra på gløtt for AstraZeneca-vaksinen:

– Om man på et senere tidspunkt, for eksempel, klarer å identifisere en gruppe i befolkningen som kan få vaksinen uten fare for de alvorlige bivirkningene, vil jo det kunne åpne for vaksinering selv om man nå skulle velge å stoppe videre distribusjon, sier vaksineforskeren.

Dersom vaksinen ikke lenger skal brukes, vil det forsinke vaksineringen i Norge med en uke, opplyser FHI til ABC Nyheter.

I sitt vaksinescenario har FHI lagt til grunn at Astra-Zeneca-vaksinen vil bli tatt i bruk igjen fra og med 15. april.

Omtaler blodproppfunn som ekstremt alvorlig

På grunn av mulige alvorlige bivirkninger satte FHI vaksineringen med AstraZenecas vaksine på pause 11. mars.

133.870 personer i Norge fått AstraZeneca-vaksinen, ifølge NTB.

Forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge har påvist sammenheng mellom AstraZenecas coronavaksine og alvorlig blodpropp, lave nivåer av blodplater og blødninger.

Overlege og professor Pål Andre Holme.

– Dette er ekstremt alvorlig. Jeg kan knapt tenke meg noen mer alvorlig bivirkning enn det vi har sett her. Det er fatale bivirkninger for tre av fem som har fått disse bivirkningene, sa overlege og professor Pål André Holme ved Rikshospitalet lørdag.

Forskerne undersøkte fem pasienter. Fire kvinner og en mann i alderen fra 32 til 54 år har opplevd ulike varianter av det samme sykdomsbildet. Tre har dødd. Alle var helsearbeidere.

Blodpropp er en svært sjelden bivirkning av AstraZenecas coronavaksine, kunngjorde EUs legemiddeltilsyn sist uke.

Ekspert: Trolig trygt å gi andre dose av AstraZeneca-vaksinen

Det er trolig trygt å gi andre dose av AstraZeneca-vaksinen til dem som ikke opplevde de alvorlige bivirkningene etter første dose, ifølge professor Per Morten Sandset.

Han er en av Norges fremste eksperter på blodproppsykdom, og mener at man burde til å ta til orde for at man også her i landet bør vurdere å gi vaksinedose nummer to til dem som allerede har fått første dose uten å bli syke, skriver VG.

Flere millioner personer i Storbritannia har fått den omstridte vaksinen uten å bli rammet av blodpropp.

– Flere millioner har nå fått andre dose. Dette tyder på at bivirkningen kommer hos disponerte individer etter første dose, og at det er trygt med andre dose, sier Sandset til avisen.

Tirsdag varslet Johnson & Johnson full stans i sine vaksineleveranser til Europa, og at vaksinen ikke skal brukes her før saken er gransket mer. Norge skal etter planen få 1,9 millioner vaksinedoser, som gis i bare en dose med denne vaksinen, innen august.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan det ta inntil tolv uker lenger før alle nordmenn er fullvaksinert hvis vi ikke kan bruke Johnson & Johnsons vaksine.