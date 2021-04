Politimann om ambulansekapringen: – Jeg var helt sikker på at mennesker kom til å dø

NTB

En av politimennene som deltok i jakten på den kaprede ambulansen i 2019, sier at han fryktet liv ville gå tapt. Han mener kapreren bevisst kjørte mot ham.

– Jeg oppfatter at bilen skrenser inn i gata der vi står, og jeg får blikkontakt med tiltalte. Da ser jeg at han gjør et rattutslag mot venstre så han kommer rett mot oss. Det går så fort at det bare er å komme seg unna, så jeg kaster meg opp på fortauet, sa politimannen i 40-årene i retten tirsdag.

Under rettssaken står en 33 år gammel mann tiltalt for å ha forsøkt å drepe politimannen og hans kollega med en kapret ambulanse på Torshov i Oslo 22. oktober 2019.

I tillegg er han tiltalt for drapsforsøk på et tvillingpar, deres mor og et eldre ektepar. Ingen ble alvorlig fysisk skadd.

– Hadde blitt påkjørt

Politimannen forklarte i rettssal 127 i Oslo tingrett at han og kollegaen i 30-årene, som var hundeførere, hadde tatt opp jakten på den kaprede ambulansen med en politibil etter at alle tilgjengelige politiressurser hadde fått ordre over sambandet om å rykke ut. Der ble det også gitt beskjed om at ambulansen skulle stanses, og om at politiet skulle bevæpne seg.

Under utrykningen fikk de også vite at ambulansen hadde kjørt på en barnevogn. Politimannen antok da at det han trodde var kun ett barn i barnevognen hadde omkommet i påkjørselen.

Politimannen og hans kollega stanset og gikk ut av bilen ved t-krysset Trøndergata-Hegermanns gate på Torshov etter å ha fått oppdateringer på sambandet om hvor ambulansen befant seg. De ønsket heller ikke å havne i en frontkollisjon med ambulansen, som var mye større enn politibilen.

Rett etter kom ambulansen skrensende inn i krysset i høy fart. Politimannen sier at han oppfattet at kapreren bevisst forsøkte å kjøre på ham og hans kollega, og at det ikke var en naturlig retning å kjøre i dersom han ikke hadde forsøkt det.

– Når jeg får øyekontakt og ser retningsutslaget er jeg 100 prosent sikker på at han sikter på oss. Det går veldig fort og jeg må konsentrere meg om å komme meg unna. Hvis ikke hadde jeg blitt påkjørt, forklarer han.

Politiskudd traff bakeri

Etter å ha kastet seg opp på fortauet avfyrte politimannen to raske skudd mot hjulene på ambulansen.

Ifølge Spesialenhetens etterforskning av politiets opptreden under kapringen traff det ene skuddet vinduet til bakeriet Backstube.

Etterforskningen viste at skuddet sannsynligvis hadde rikosjettert og endret retning, og saken mot politimannen og alle de øvrige polititjenestepersonene som var involvert i forfølgelsen ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Også kollegaen i 30-årene avfyrte skudd. Politimannen sa i retten at han skjøt mot panseret og føreren mens han løp unna for ikke å bli truffet. Også han sa at han opplevde at ambulansen gjorde en unaturlig retningsendring mot ham og kollegaen, og gasset på.

– Min oppfatning av retningsendringen var ene og alene at han ville kjøre på oss, sa han.

– Jeg var redd for mitt eget liv, men jeg fryktet også for livene til alle som sto i krysset Hegermanns gate-Vogts gate like bak oss, sa politimannen.

– Var sikker på at mennesker ville dø

Ambulansen kjørte videre etter skuddene.

– Da den ikke stoppet, tenkte jeg at nå gikk vi glipp av en mulighet. Jeg var helt sikker på at mennesker kom til å dø, og at det ville ha vært en ønsket handling fra sjåføren, sa politimannen i 40-årene.

Han sa at han tolket situasjonen som det som på politispråket kalles «pågående livstruende vold», selv om det ikke ble sagt eksplisitt. Det er en beskrivelse som blant annet brukes ved skoleskytinger og lignende.

Politimannen i 40-årene avfyrte også skudd mot dekkene til ambulansen i senere i forfølgelsen, og var også til stede da tiltalte ble pågrepet etter at ambulansen krasjet inn i en port i en bygård.