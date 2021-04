Tvillingmoren så ambulansekapreren for første gang i retten: – Veldig vanskelig

Moren til tvillingene har sagt i retten at vogna ble kastet opp i luften da den ble truffet av ambulansen, og at den landet opp ned. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Det er tungt å se mannen som kjørte på barna, forklarer moren til tvillingene som lå i vogna som ble påkjørt av en kapret ambulanse i 2019.

– Jeg føler nummenhet. Jeg har ikke sett ham før nå, sa kvinnen i 30-årene i Oslo tingrett tirsdag da hun fortsatte sin forklaring.

22. oktober 2019 ble vognen med hennes sju måneder gamle tvillinger påkjørt av en kapret ambulanse utenfor Sandaker senter i Oslo. Ingen av dem ble alvorlig skadd.

I rettssaken står en 33 år gammel mann tiltalt for å ha forsøkt å drepe kvinnen, barna, et eldre ektepar og to politimenn.

Kvinnen forklarte i retten at hun har slitt etter hendelsen, og at hun blant annet har reagert på ambulanser under utrykning.

– For meg har redselen vært sykebil. Jeg så ikke noen fører. Så det er veldig vanskelig for meg å se han som gjorde dette nå, sa kvinnen.