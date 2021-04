Det går mot søkerrekord hos Forsvaret

Lederutdanningene ved Forsvaret er et av studietilbudene som har fått flere søkere i år. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

Det går mot søkerrekord for Forsvarets utdanningstilbud. Foreløpige søkertall viser at samtlige lederutdanninger ligger an til å sette ny søkerrekord.