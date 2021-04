NRK halverte reisekostnadene i coronaåret

NTB

NRK brukte 67 millioner kroner på reising i 2020, en halvering fra året før. Nå varsler kringkastingssjefen et nytt syn på hva som er nødvendige reiser.

Ifølge Klassekampen var reisekostnadene i 2019 på 136 millioner kroner.

I kroner var nedgangen til 2020 størst i NRKs innholdsdivisjoner, som gikk fra reising for 117 millioner kroner til 60 millioner kroner. Divisjonene står for programmer og nyheter for tv, radio og nett. Avdelingen for teknologi og stab gikk fra 15 til 4 millioner kroner i reiseutgifter.

– Jeg er helt sikker på at det er en god del av reisene som vi gjorde tidligere, som vi ikke kommer til å fortsette med når dette er over, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– Det gjelder i særlig grad reiser for å delta på korte møter andre steder i landet, som fra Oslo til Trondheim eller Tromsø. Den type møter kan erstattes av møter på digitale plattformer, legger han til.