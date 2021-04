NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

648 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 648 koronasmittede i Norge. Det er 227 flere enn dagen før og 75 flere enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt var det registrert 104.269 koronasmittede personer her i landet siden februar i fjor, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Drapssiktet mann ikke avhørt ennå

Mannen som er pågrepet og siktet for drap på Røa i Oslo i går kveld, var i natt fortsatt ikke avhørt. Politiet har et håp om å gjøre det på morgenen, ifølge Nettavisen.

Skytingen fant sted på Røa i Oslo rett før klokka 21. En rekke vitner så deler av det som skjedde. Drapssaken er den første i Norge i år.

Tåregass mot demonstranter i Minneapolis

Det brukes tåregass mot demonstranter som bryter portforbudet i Minneapolis, etter at politiet søndag skjøt en svart 20-åring.

Hendelsen utløste kraftige protester og sammenstøt mellom demonstranter og politi natt til mandag, og Minneapolis-borgermester Jacob Frey kunngjorde mandag portforbud mellom klokka 19 og 6.

Vann fra Fukushima skal slippes ut i havet

Den japanske regjeringen har bestemt at radioaktivt vann fra Fukushima-anlegget skal slippes ut i Stillehavet, sier statsminister Yoshihide Suga.

Vannet fra anlegget, som ble ødelagt da et voldsomt jordskjelv og en påfølgende tsunami rammet Japan i mars 2011, blir filtrert før det slippes ut. Avgjørelsen er møtt med kritikk fra nabolandene Kina og Sør-Korea, mens lokale fiskere også uttrykker bekymring.

Gjerningsmann døde i skuddveksling på skole i Tennessee

Gjerningsmannen er død og en politibetjent såret etter en skyteepisode på en skole i Knoxville i Tennessee.

Politiet rykket ut til meldinger om at en mann bar våpen på skolen og fant ham forskanset inne på et toalett på ved Austin-East Magnet High School i Knoxville. Mannen åpnet så ild da politiet beordret ham til å komme ut, og politiet skjøt tilbake. Eleven døde på skolen, og en politibetjent ble såret og tatt med til sykehus for operasjon, ifølge etterforskningsmyndigheter.