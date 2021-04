Åtte av ti mener folk må ta mer ansvar for alderdommen

Undersøkelsen er gjennomført av Rådet for et aldersvennlig Norge. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

NTB

I en ny undersøkelse svarer åtte av ti at den enkelte må ta større ansvar for egen helse, sosialt liv og bosituasjon for å sikre seg en god alderdom.