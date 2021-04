Frykter mutantvirus i Brønnøy etter elleve positive coronatester

– Vi frykter at det er et mutert virus. Situasjonen er meget alvorlig og uavklart, sier ordfører Eilif Trælnes mandag ettermiddag til Brønnøysunds avis. Les mer Lukk

NTB

En bygg- og anleggsarbeider i Brønnøy testet positivt for coronaviruset søndag. Like etter ble det kjent at ti av nærkontaktene har testet positivt.