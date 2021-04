Helge Ingstad-rapport kommer neste uke

Onsdag 21. april kommer delrapport to fra Havarikommisjonen, som handler selve forliset av KNM Helge Ingstad, som sank etter å ha kollidert med et tankskip ved Øygarden i november 2018. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

I høst utga Havarikommisjonen en foreløpig rapport om Helge Ingstad-forliset. Onsdag i neste uke kommer delrapport to, som omhandler selve forliset.

Det melder Teknisk Ukeblad.

I november 2018 utga Statens Havarikommisjon en foreløpig rapport om fregatt-ulykken. Rapporten som nå kommer, er delrapport to. Den omhandler hva som skjedde etter kollisjonen, som til slutt endte med at KNM Helge Ingstad sank.

Det er gått to og et halvt år siden fregatten kolliderte med tankskipet Sola i Øygarden like nord for Bergen 8. november 2018.