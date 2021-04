NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 12. april.

421 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 421 koronasmittede i Norge. Det er 60 færre enn dagen før og 153 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt var det registrert 103.621 koronasmittede personer her i landet siden februar i fjor, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Færre selvmord i Danmark under pandemien



Færre begikk selvmord i Danmark i koronaåret 2020 enn året før, viser tall fra Sundhedsstyrelsen. Ifølge tall fra Sundhedsstyrelsen tok 575 personer sitt eget liv i Danmark i 2020, en nedgang fra 600 året før.

Heller ikke i Norge eller Sverige ser det – ifølge foreløpige tall – ut til å være en oppgang i antall selvmord under pandemien, skriver Kristeligt Dagblad. Ifølge Lars Mehlum, som leder Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), ser det faktisk ut til å være en liten nedgang i statistikken her hjemme.

Guillermo Lasso blir Ecuadors president



Konservative Guillermo Lasso, en 65 år gammel tidligere bankmann, blir Ecuadors nye president. Motstanderen, venstreorienterte Andrés Arauz, har erkjent nederlaget.

Lasso stilte som presidentkandidat for tredje gang. Han overtar for den stadig mer upopulære presidenten Lenin Moreno. Ecuador er hardt rammet av koronapandemien, samtidig som arbeidsledigheten og statsgjelden har skutt i været.

Australia gir opp vaksinemål

Australia gir opp målet om å vaksinere alle landets 26 millioner innbyggere før året er omme, skriver Reuters. Årsaken er en anbefaling om at alle under 50 år skal vaksineres med vaksinen fra Pfizer/Biontech, og ikke AstraZeneca.

Den australske regjeringen, som hadde satset på å primært vaksinere med AstraZeneca-vaksinen, har ikke satt noen nye mål for vaksineringsprogrammet, skriver statsminister Scott Morrison på Facebook søndag.

Mann truet bilfører i Bergen med kniv

En bilfører kom uskadd fra det etter at en mann truet ham til å kjøre fra Møhlenpris til Åsane i Bergen.

Politiet fikk melding om saken like før klokka halv tre i natt. Flere patruljer har lett etter gjerningsmannen, uten resultat, melder Vest politidistrikt.

Bråk på karantenehotell i Sandefjord

Politiet måtte i natt til mandag rykke ut til et karantenehotell i Sandefjord, der flere personer ikke overholdt bestemmelsene.

Ifølge politiet skjedde dette på hotellet Scandic Park. To berusede menn i 30-årene ble pålagt å holde seg på rommene sine.