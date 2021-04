Rødt krever Frode Berg-svar fra regjeringen

NTB

Når Stortinget mandag holder høring om Frode Berg-saken, vil Rødt-leder Bjørnar Moxnes utfordre forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) på hemmeligholdet.

Berg, som er dømt for spionasje i Russland, skal delta i den lukkede høringen.

Blant annet vil Moxnes kreve svar på hvem som har anbefalt eller krevd at EOS-utvalget får munnkurv om saken og at også kortversjonen av rapporten fra utvalget holdes hemmelig.

– Er dette noe regjeringen har funnet på selv eller kommer det fra noen andre, i så fall hvem? skriver Moxnes til NTB.

– I tillegg ønsker vi å vite hvem i Norge som har det øverste ansvaret for operasjonen Frode Berg deltok i, legger han til.

Moxnes understreker at han bare kommenterer og stiller spørsmål ut fra offentlig kjent informasjon om saken.

Hemmelighold er sannsynlig

Ifølge VG sier Høyre og flere av de borgerlige partiene på Stortinget at de ikke vil avgradere rapporten. Dette øker sjansen for at Stortinget må behandle rapporten fra EOS-utvalget under totalt hemmelighold, skriver avisa.

– Vi har tillit til at Forsvarsdepartementet har gjort de nødvendige vurderinger da de avslo å avgradere sammendraget av EOS-utvalgets rapport. Det vil ikke være naturlig at Stortinget overprøver dette, sier Høyres Svein Harberg.

Frps Solveig Horne opplyser at hun personlig er skeptisk til avgradering, men at partiet ikke har tatt stilling til saken, mens KrFs Hans Fredrik Grøvan opplyser at partiets syn er at Stortinget ikke kan overprøve det som er gradert fra regjeringen.

– Sitter langt inne å overprøve

Ulf Leirstein – som tidligere representerte Frp, men nå er uavhengig representant – er saksordfører.

– Det sitter veldig langt inne å overprøve regjeringen i synet på gradering. Dette er jo saker knyttet til de aller mest hemmelige delene av vår rettsstat og vårt demokrati, sier Leirstein til VG.

Dømt til 14 års fengsel

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet av russisk sikkerhetspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019.

Berg har erkjent at han var i Russland på oppdrag fra E-tjenesten, men har fortalt at han følte seg presset til å utføre oppdraget.