NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 11. april.

Mekling i frontfagsoppgjøret ut i morgentimene

NHO, LO og YS har sittet i overtidsmekling med Riksmekleren hele natten, etter at fristen for frontfagsoppgjøret gikk ut ved midnatt. Riksmekleren har opplyst at det er betydelig avstand, men at han er optimistisk med tanke på å unngå en storstreik.

Dersom partene ikke kommer til enighet går over 30.000 arbeidstakere ut i streik. Det vil blant annet ramme busstrafikken. Lønnsoppgjøret legger også normer for andre sektorer som skal forhandle om lønn seinere i år.

Mann kritisk skadd i boligbrann i Sarpsborg

En mann er kritisk skadd etter en boligbrann i Sarpsborg natt til søndag. Han vil bli fløyet til brannskadeavdelingen på Haukeland i Bergen.

I alt seks personer ble evakuert fra den brennende boligen i Greåkerveien. Brannen i det eldre trehuset ble oppdaget av en politipatrulje som tilfeldigvis kjørte forbi klokken 2.36. Politiet sier søndag morgen de ikke har mistanke om ildspåsettelse.

481 nye koronasmittede personer siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 481 koronasmittede i Norge. Det er 278 færre enn dagen før og 211 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 5.098 nye smittetilfeller i Norge men tallene har falt jevnt og trutt denne uken. Fredag ble det registrert 759 nye koronasmittede i Norge, torsdag ble det registrert 878 og onsdag var tallet 933

I Oslo ble det registrert 128 koronasmittede personer det siste døgnet og det er det laveste døgntallet siden tidlig i mars.

Trump fastholder at han leder Republikanerne

Ekspresident Donald Trump gjorde det klart at han fortsatt er Republikanernes leder da han lørdag kveld møtte framtredende givere. Bak lukkede dører på ferieresorten Mar-a-Lago i Florida insisterte han på at hans formel bestående av populisme og angrep er nøkkelen til framtidig suksess for partiet.

Han gjentok også at han satser på partiet, på et tidspunkt da partiledere søker å nedtone antydninger til uenighet blant annet om Trumps rolle, pengeinnsamling og kandidater i 2024.

Bittert tap for Zuccarello og Wild

Mats Zuccarello og hans NHL-klubb Minnesota Wild var på jakt etter revansj mot St Louis Blues dagen etter å ha blitt slått 9-1, men tapte igjen etter å ha sluppet inn sene mål.

Nordmannen fikk nest mest istid for sitt Wild, men ingen målpoeng. Wild ledet 2–1 til det gjensto 40 sekunder, men en sen utligning ga forlenging. Der avgjorde Blues til 3–2 bare to sekunder før kampen var ferdig.