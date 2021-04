Stadig mekling – fortsatt fare for storstreik

NTB

LO, YS og NHO ennå ikke kommet i mål med meklingen i lønnsoppgjøret. Det kan gå mot streik etter at partene sliter med å bli enige.

NTB får opplyst fra flere kilder at det i 13-tiden fortsatt ikke er noe nytt. Søndag formiddag er opplysningene NTB får, at partene fortsatt er et godt stykke unna enighet og at en løsning kan komme i ettermiddag, men det virker ikke å være sikkert.

Det synes å være intense møter, noe også VG skriver.

– Vi kan ikke kommentere hva som skjer, men vi er her fortsatt, sa LOs Trond Gram til NTB i 10-tiden.

Det er fare for at over 30.000 blir tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige i meklingen, som har pågått mer enn 13 timer på overtid. Ettersom partene ikke var enige innen klokken 6, fikk ansatte som kan bli tatt ut i streik, beskjed om å møte på jobb som planlagt søndag.

LO, YS og NHO har siden fredag klokken 10 sittet hos Riksmekleren, og den opprinnelige fristen for å bli enige var ved midnatt natt til søndag.

Uenige om lønn og løft for lavtlønte

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. NHO foreslår en lønnsøkning på 2,2 prosent for å sikre konkurransedyktighet.

Det vil reelt sett være en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krever LO en lønnsøkning på minst 2,8 prosent.

I tillegg krever LO et løft for lavtlønte. Dette vil trolig være meklingens avgjørende punkt, ifølge FriFagbevegelse. NHO er imot at det skal gis i det hele tatt og krever at det skal omfatte færre enn tidligere år hvis det skal gis.