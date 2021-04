Tre personer til sykehus etter at seilbåt kantret ved Hammerfest

NTB

Tre personer flys til sykehus etter at en seilbåt kantret i Survika utenfor Hammerfest i Finnmark lørdag ettermiddag. En av de er fløyet til sykehuset i Tromsø.

– Han var ganske nedkjølt. Det er grunnen til at han er fraktet til UNN. De har spesialitet på hypotermi, sier Tore Hongset i Hovedredningssentralen Nord-Norge.

De to andre er fraktet til sykehus i Hammerfest.

De tre ble oppdaget av en forbipasserende båt som brakte de i land. Redningshelikopter rykket ut fra Hammerfest.

– Det var flaks at de ble oppdaget. De så at båten lå i vannet, sier Hongset, som sier at de ble plukket opp ganske nært land.