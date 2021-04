NTB

Kong Harald er friskmeldt etter en kneoperasjon i slutten av januar. Han gjenopptar sine konstitusjonelle plikter fra mandag 12. april.

Kongen ble innlagt på Rikshospitalet 29. januar og operert dagen etter for en skadet sene over høyre kne. Kongehuset opplyste da at operasjonen var vellykket.