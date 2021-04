20 nye smittetilfeller i Stavanger og Sandnes

NTB

Stavanger og Sandnes kommuner melder lørdag om 20 nye registrert smittede. I tillegg har åtter personer fra en fransk båt fått påvist smitte og er isolert.

18 personer i Stavanger testet positivt for korona fredag. 13 er nærkontakter, 3 har ukjent smittekilde og 2 har usikker smittekilde, skriver Stavanger Aftenblad lørdag. I nabokommunen Sandnes meldes det om to nye smittetilfeller der begge er nærkontakter.

I tillegg melder Stavanger kommune lørdag om at åtte personer fra mannskapet på et fransk kabelskip har testet positivt på koronavirus. De smittede er innlosjert på et isolasjonshotell i Stavanger, og skipet ligger ankret opp utenfor byen. Resten av mannskapet på 60 er i karantene om bord, i egne lugarer med egne bad.

Ingen av dem har gått i land i Stavanger før smitten ble oppdaget, skriver avisen.

– Vi kan ikke utelukke at flere er smittet, sier smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune.

I Hå kommune på Jæren testet elleve personer positivt fredag kveld. Alle er knyttet til allerede kjent smitte i kommunen.

De smittede fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 1 (6-12), 5 (13-19), 8 (20-29), 4 (30-39), 4 (40-49), 1 (50-59), 1 (60-69), 1 (70-79).