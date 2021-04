NTB

En bonde i Sigdal er fløyet til sykehus etter at han fikk en høyballkutter over seg lørdag morgen.

Politiet ble varslet om ulykken klokka 8.40 lørdag morgen. Alle nødetatene rykket ut etter at mannen hadde fått en høyballkutter over seg.

– Mannen hadde fått maskinen over seg. Det sto til liv, men han klaget over smerter. Han er fløyet til sykehus for videre undersøkelser, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB.