Oslo Høyre vil ha full gjenåpning for vaksinerte

Politikerne i Oslo er ikke enige om vaksinepass. Høyre i hovedstaden vil åpne alle tilbud for dem som er vaksiner, men Ap og Raymond Johansen er litt mer tilbakeholdne.

Oslo Høyre vil åpne alle tilbud som treningssentre, barer, butikker og restauranter for vaksinerte. Gjerne så raskt som mulig.

– Folkehelseinstituttet kom i påsken med informasjon om at vaksinerte med mrna-vaksiner ikke smitter videre. Det må bety at de også kan bevege seg fritt i samfunnet. Det er en god måte å starte gjenåpning av byen på, sier gruppeleder for Oslo Høyre, Anne Rygg, til Dagsavisen.

Torsdag sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Dagsavisen at han støtter en ordning med vaksinepass. Han sa videre at det etter hans syn ville være problematisk å begrense friheten til folk som er godt beskyttet mot viruset.

– Dette er vanskelige spørsmål, men jeg mener uansett at det å bli vaksinert må bety noe, sa Johansen.

For Høyre er hovedpoenget med å åpne opp samfunnet raskt for vaksinerte å få fart på næringslivet.

– Vi har en helsekrise, men vi har også en økonomisk krise. Mange steder har vært stengt lenge, særlig i Oslo. Et annet B-lag er de som har vært permitterte og som ikke får komme på jobb, sier Rygg.