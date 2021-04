Ap vil bruke oljefondet til å redde klimaet

Det viktigste nye i programmet er at vi er enda tydeligere på at SPU skal være det ledende fondet på klima- og naturrisiko, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha mer politisk styring og spisse klimaprofilen til Statens pensjonsfond utland (SPU), det såkalte oljefondet.

Partileder Jonas Gahr Støre, som leder programkomiteen i Arbeiderpartiet, mener avgjørelser om fondets samfunnsansvar må tas politisk. Det kommer fram i partiets forslag til nytt partiprogram.

I programutkastet slås det fast at partiet vil «holde fast på målsettingen om høyest mulig avkastning innenfor moderat risiko». Samtidig vil Ap «sørge for en mer helhetlig politisk styring av den ansvarlige forvaltningen».

– Det viktigste nye i programmet er at vi er enda tydeligere på at SPU skal være det ledende fondet på klima- og naturrisiko, skriver Støre i en epost til Klassekampen.

Ap vil blant annet skjerpe reglene for når oljefondet skal trekke seg ut av selskaper, og åpne for at oljefondet kan investere mer i infrastruktur og klimateknologi. Støre luftet tanken om mer politisk styring med oljefondet på en konferanse i regi av klimaorganisasjonen Zero allerede i 2019.

– Vi må venne oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap, sa han den gang.

Nå skriver Støre at de nye formuleringene i partiprogrammet er en oppfølging av synet han argumenterte for på Zerokonferansen.

Det nye programmet skal vedtas på Aps digitale landsmøte som går av stabelen 15. til 17. april.