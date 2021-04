Den tredje siktede i Osen-saken pågrepet på Island

Reidar Osen ble holdt fanget i flere timer, mishandlet og truet med pistol i 2015. Nesten fem år etter ble to menn stilt for retten og dømt i saken som også omfattet Petter Slengesol. Nå er den tredje siktede pågrepet på Island og vil bli utlevert til Norge.

NTB

Den tredje som var mistenkt etter overfallet på Reidar Osen i Bergen i 2015, er pågrepet på Island, melder TV 2. Han har gått med på å bli utlevert til Norge.

Mannen som er pågrepet, er broren til en polsk mann som allerede er dømt i saken som omhandler overfallet på kunsthandler Reidar Osen i 2015 og bortføringen av Petter Slengesol i 2019. Han har vært internasjonalt etterlyst og vil nå bli ført til Norge hvor han mandag vil bli framstilt for varetekt.

– Han samtykket i å bli utlevert til Norge, og så får vi se om han vil forklare seg for politiet eller i fengslingsmøtet på mandag, sier politiadvokat Jørgen Henriksen i Vest politidistrikt til TV 2.

I Bergen tingrett ble den 32 år gamle polsk broren frifunnet for grovt ran mot kunsthandler Reidar Osen. I samme sak ble 32-åringen funnet skyldig i ran og overfall mot Petter Slengesol og dømt til to og et halvt års fengsel. Påtalemyndigheten har anket denne frifinnelsen.

En 37 år gammel polsk mann ble i tingretten dømt til fengsel i fem år og fire måneder for grovt ran mot begge mennene. Han nekter straffskyld for ranet mot Osen og har anket saken inn for lagmannsretten.