20 nye smittetilfeller registrert i Stavanger og Sandnes

NTB

Det er registrert 13 nye smittetilfeller i Stavanger og 7 i Sandnes, skriver Stavanger Aftenblad.

Av de smittede i Stavanger er åtte smittet via kjente nærkontakter, mens fire har ukjent smittekilde. For den siste er smittekilden usikker, skriver avisa. I Stavanger holdes Madlavoll skole stengt på grunn av smitte, mens to klasser ved Johannes læringssenter er i karantene etter positive tester. Ved Våland skole er to klasser i ventekarantene.

Blant de sju smittede i Sandnes pågikk smittesporingen fortsatt for to fredag. For de resterende, stammer smitten fra en nærkontakt. Ett av de nye smittetilfellene er en beboer på Rovik bo- og aktivitetssenter, der det har blitt påvist smitte hos seks fullvaksinerte beboere. En av disse døde med covid-19.