Mann til sykehus etter å ha krasjet med trikken i Oslo

NTB

Sjåføren av en personbil er sendt til sykehus etter å ha krasjet med trikken i Bjørvika i Oslo fredag. Han anmeldes for brudd på vikeplikten.

– Trikken har kommet kjørendes parallelt med personbilen, så har bilen svingt inn til venstre og blitt truffet av trikken på fronten på førersiden. Bilen har fått snurr og havnet et lite stykke videre før den ble stoppet, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen er kjørt til sykehus med uviss skadegrad, men Aune sier de har fått tilbakemelding på at det trolig skal dreie seg om en mild hodeskade.

Operasjonslederen understreker at det ikke er snakk om noen som har kjørt på rødt lys, men at bilføreren trolig har brutt vikeplikten man har for trikk.

Politiet har gjort seg ferdig på stedet, og veien er åpen igjen.