Krav om mastergrad for barnevernsansatte med kjerneoppgaver

NTB

Fredag presenteres regjeringens forslag til ny barnevernslov av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Kompetanseheving er et nøkkelord.

Forslaget lovfester krav om mastergrad i barnevernsfaget eller andre lignende utdanninger for en rekke ansatte og andre involverte i barnevernet, skriver regjeringen.

Alle som utfører kjerneoppgaver i barnevernet, får nå krav om mastergrad. Det gjelder også sakkyndige, private som bistår barnevernet og personell som utreder omsorgssituasjonen for barn til og med seks år. Alle fagpersonell som ansettes på barnevernsinstitusjon, skal ha en relevant bachelor, og institusjonsledere skal ha master.

– Kompetanseheving er nøkkelen for å sikre god kvalitet i vurderingene og rettssikre beslutninger. De siste årene har vi brukt 350 millioner på denne satsingen. Den fortsetter og vil styrkes, sier Ropstad.

Erstatter lov fra 1992

Det er først og fremst en modernisering av barnevernets plikter og muligheter som står i sentrum når loven fra 1992 skal erstattes. Stortinget skal etter planen vedta loven før sommeren, og deretter skal den tre i kraft i 2023.

Regjeringens forslag innebærer en skjerping av kravet til begrunnelse når barnevernet gjør vedtak.

– Vi foreslår tydeligere krav til dokumentasjon av hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for barnevernets beslutninger, og til begrunnelse for at tiltakene som settes i verk møter barnas og familiens behov. Vi foreslår også å stille krav til plan for barnevernets undersøkelse, sier Ropstad.

Barn skal kunne forklare seg friere til barnevernet, uten å være redd for at foreldrene får innsyn i forklaringen deres. Forslaget innebærer også at barn under 15 kan få flere muligheter til å medvirke i sakene sine.

Flere ideelle aktører, men strengere regulering

Ropstad ønsker også å bidra til en vekst innen ideelle aktører i barnevernet. Samtidig innebærer forslaget at man regulerer de private aktørene strengere enn man gjør i dag og lovfester at man ikke kan benytte seg av private barnevernstjenester til å gjennomføre enkelte oppgaver. Det betyr blant annet innstramminger i bruken av private fosterhjem.

– Jeg mener målsettingen om økt andel ideelle innenfor institusjonsbarnevernet bør ses i sammenheng med en faglig begrunnet anbefaling om arbeidsdeling mellom offentlige og private aktører. I meldingen drøfter vi et utvidet statlig ansvar for tilbudet til barna med særlig omfattende oppfølgingsbehov, sier Ropstad.