Byrådsleder: Langt unna gjenåpning i Oslo

NTB

Det er altfor tidlig å tenke på en gjenåpning i Oslo, slår byrådsleder Raymond Johansen fast. Han ber Oslo-folk smøre seg med tålmodighet.

– Det er absolutt for tidlig å snakke om en gjenåpning. Vi er ikke der nå for øyeblikket, sier Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Han peker på at både smittetallet og tallet på sykehusinnlagte holder seg høyt i hovedstaden.

– Det første som gjelder nå, er å få en oversikt over hvor mye smitte som har vært gjennom påsken, fastslår han og advarer om at smittetallene i inneværende uke kan bli høyere enn i forrige uke.

I forrige uke ble det registrert 1.630 nye tilfeller av koronasmitte.

– Det er viktig å holde fokus. Det er fortsatt mange måneder igjen, sier Johansen.

Ingen lettelser

I første omgang varer tiltakene i Oslo til 15. april.

– Jeg tror ikke Oslos befolkning kan forvente store endringer i neste uke for å si det sånn, sier byrådslederen.

– Så det kommer ikke lettelser i neste uke?

– Nei, det er ikke aktuelt i stor grad. I den grad det kommer lettelser etter hvert, er det barn og unge i første omgang. I neste uke kan ikke folk forvente seg særlige lettelser. Dette er fortsatt en kamp mot klokka. Det er mye som kan skje i løpet av noen uker, og vi må belage oss på at dette tar tid, sier Johansen.

Bekymret for importsmitte

Statsminister Erna Solberg (H) la onsdag fram regjeringens plan for gjenåpningen av Norge. Blant annet vil myndighetene lette på tiltakene når det gjelder arbeidsinnvandring. Lettelsene kan komme allerede fra neste uke av.

Det gjør Johansen urolig.

– Vi må ikke bli slepphendte med importsmitten, advarer han.

– Jeg er bekymret for signalene fra regjeringen om å lette på tiltak for å få flere arbeidsinnvandrere inn til våren, og bekymret for håndhevelsen av karantenebestemmelsene, sier byrådslederen.

Krever vaksinesvar

Samtidig krever Johansen svar fra regjeringen om hvordan de vil følge opp det tydelige rådet fra Holden-utvalget, som i en rapport onsdag konkluderer med at mer skjevfordeling og større målretting av vaksiner til områder med vedvarende smitte vil gi både færre syke og døde og senke tiltaksbyrden i landet sett under ett.

– Som byrådsleder i Oslo er jeg opptatt av å vite hva svaret fra regjeringen er på denne rapporten, sa Johansen til NTB torsdag.

Han peker på at tiltaksbyrden har vært svært ulikt fordelt, og at uten større skjevfordeling kan store deler av landet kunne åpne tidligere enn Oslo.

– Målet må være at hele landet kan åpne samtidig, slår han fast.