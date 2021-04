John Arne Riise og Louise Angelica Riise skilles

– Et samlivsbrudd er utrolig trist og jeg ber om forståelse for at familien nå trenger ro rundt oss, sier John Arne Riise. Her med Louise Angelica Riise. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Det bekrefter Louise Angelica Riise (31) på sin Instagram-profil.

John Arne Riise har selv bekreftet bruddet overfor Se og Hør.

Paret har vært sammen i ni år, og gift i syv.

– Etter 9 fine år sammen har vi kommet frem til at vi ønsker å gå fra hverandre som gode venner, skriver Angelica på Instagram.

Videre forteller hun at de to har gjensidig kjærlighet og respekt for hverandre, og er veldig takknemlig for tiden de har hatt sammen.

– Vi sitter igjen med gode minner og ikke minst, vår fantastiske sønn som vi er så stolte av, fortsetter hun.

Ifølge Angelica skal paret ha vokst fra hverandre.

Til Se og Hør forteller Riise at det har vært en lang prosess.

– Et samlivsbrudd er utrolig trist og jeg ber om forståelse for at familien nå trenger ro rundt oss, sier han.

Dette var Riises tredje ekteskap.