Kontroll på skolebrann i Våler

NTB

Brannvesenet melder om kontroll på brannen på Kirkebygden skole etter at nødetatene rykket ut til åpne flammer torsdag. Det er store skader på bygget.

Det er altså ikke lenger spredningsfare. Slukking av brannen og demping av varme pågår fortsatt, men brannvesenet nærmer seg en fase med etterslukking, melder Øst politidistrikt like før klokken 21 torsdag kveld.

– Skadeomfanget er dessverre meget omfattende. Gymsalen og administrasjonsbygget står fortsatt, men bygningskroppen som inneholdt klasserom, er brent ned. Brannvesenet vil jobbe på stedet gjennom natten, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Det var like etter klokken 16 at nødetatene rykket ut til Kirkebygden skole etter melding om brann.

Operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt sa til NTB i 18.15-tiden torsdag at situasjonen var bekymringsfull og at da ikke hadde kontroll. Barnehagen nordvest for brannstedet ble evakuert i tilfelle vinden skulle dreie.

Marstad sa at det var snakk om en utvendig brann i en vegg.

Skolen som brant var i utgangspunktet stengt, men vaksinasjonssenteret i kommunen ligger rett ved siden av brannen.

Det var ingen personer i skolebygget, og det er ikke meldt om personskade.