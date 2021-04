Nederlandsk lasteskip ved kai i Ålesund

NTB

Torsdag ettermiddag la det nederlandske lasteskipet Eemslift Hendrika endelig til kai i Ålesund etter å ha blitt slept i sikkerhet fra uværet i Norskehavet.

Etter at Kystverket satte i verk statlig aksjon onsdag kveld klarte bergingsmannskaper å få festet slepet til det nederlandske lasteskipet litt senere på kvelden. Deretter ble herjede skipet slept inn mot Flatholmen i Ålesund hvor det ved 17.30-tiden torsdag ettermiddag omsider kunne legge til kai.

Bilder fra Flatholmen viser at skipet fremdeles har en betydelig slagside der det ligger til kai.

– Havaristen «Eemslift Hendrika» er nå trygt i havn på Flatholmen i Ålesund, og den statlige aksjonen ble derfor avsluttet kl. 1700, skriver Kystverket på sine nettsider klokka 17.30.

Kystverket takker

– Takk til alle som har bidratt slik at dette endte godt, skriver Kystverket på Twitter.

Eemslift Hendrika sendte mandag formiddag ut nødmelding etter at det fikk slagside da lasten forskjøv seg, rundt 60 nautiske mil vest av Ålesund i et kraftig uvær.

I løpet av mandagen ble hele mannskapet på tolv personer evakuert med redningshelikopter fra skipet. I dagene som fulgte, drev skipet i kraftig sjø i opptil 20 meter høye bølger, før bergingsmannskapene fikk kontroll på det.

Kystverket fryktet onsdag kveld at skipet skulle treffe land ved Stad og at det ville oppstå risiko for miljøforurensning fra de rundt 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord.

Falt over bord

Lasteskipet var på vei til Kolvereid i Trøndelag med flere servicebåter som selskapet Moen Marin hadde fått bygget og som skulle brukes i oppdretts- og havbruksindustrien. Den største av båtene på dekket, den grønne AQS Tor, til en verdi av 66 millioner kroner, ble slengt av dekket i de høye bølgene, men ble berget i en separat aksjon eierne selv sto for onsdag ettermiddag.

De andre båtene på dekket ser ut til å ha klart seg i den høye sjøen. Daglig leder i Moen Marin, Terje Andreassen, uttalte onsdag at selskapet vil sende inspektører til Ålesund for å gå over båtene i frakten.

– Det viktigste har vært å berge folk, miljø og verdier, i den rekkefølgen. Nå ser det ut til å gå bra med alle tre, uttalte Andreassen onsdag kveld.