Rekordmange coronapasienter på Bærum sykehus

NTB

Bærum sykehus har 29 pasienter med coronasmitte innlagt, det høyeste antallet siden pandemien startet.

Før påske slo Bærum sykehus sammen to enheter for å stå best mulig rustet på flere innleggelser på grunn av covid-19. Onsdag hadde sykehuset hele 29 pasienter av denne gruppen innlagt. Ikke siden pandemien startet i fjor har sykehuset hatt flere slike pasienter, skriver Budstikka.

Sykehuset opplyser til avisen at flere av de innlagte får intensivhjelp og har behov for pustehjelp i ulike former. Et fåtall har behov for respirator.

Ifølge Bærum kommune skal 19 av de innlagte være hjemmehørende i kommunen.

Både Asker og Bærum har opplevd økende smittetrykk og de siste 14 dagene er det 743 personer som har fått påvist coronavirus i de to kommunene.

Asker kommune melder torsdag ettermiddag at det dagen før ble oppdaget seks tilfeller av mutert virus. Kommuneoverlegen forventer at det er snakk om den sørafrikanske varianten av coronaviruset, men at det også kan være snakk om den brasilianske mutasjonen.

– Vi venter på endelige prøvesvar på gensekvensering. Vi forventer at det er det er den sørafrikanske varianten og får svar over helgen, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Alle de seks personene er allerede i isolasjon og alle nærkontakter og familiemedlemmer er satt i ventekarantene.