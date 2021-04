FHI: R-tallet i Norge er nede på 0,86

Antallet som testet seg for coronavirus falt kraftig i påsken.

NTB

I Folkehelseinstituttets ukerapport for uke 13 er reproduksjonstallet for coronaviruset på 0,86. Det betyr at hver smittede i gjennomsnitt smitter 0,86 andre.