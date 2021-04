Karantene: Norsk pensjonist mener sydentur er nødvendig reise

Debatten om nødvendige reiser og karantenehotell fortsetter. En norsk pensjonist er tydelig på at turer sørover til varmere strøk er nødvendige for helsen.

Den 73 år gamle norske pensjonisten Kjell Tore Olsen har tidligere vært sterkt kritisk til karantenehotell ved ankomst til Norge. Selv han har de vært på den norske sydenfavoritten Gran Canaria om vinteren de siste ni årene.

– Nå må vi komme sammen og høre hva pokker som skjer i Norge. Det minner jo om sånn nazistiske ting, sa Olsen til TV 2 om da de skjerpede karantenereglene ble innført før påske.

Selv vendte Olsen hjem til Norge lørdagen for palmesøndag. Han trengte ikke gjennomføre karantenen på hotell fordi han hadde helsedokumentasjonen i orden. Dermed gjennomførte han karantenen hjemme i Lagnhus, sør for Oslo, skriver til Dagbladet.

Olsen sier at han synes det er uklart hva som egentlig menes med begrepet «nødvendig reise». Han mener at helse går under begrepet.

– Det godtok kontrollmyndighetene på Gardermoen da de fikk papirene fra fastlege og sykehus. Sydenturer er rett og slett nødvendig reise for mange, sier Olsen til Dagbladet.

73-åringen har planer om å dra til Gran Canaria igjen i oktober.