Sju vaksinerte sykehjemsbeboere i Ullensaker har fått påvist coronavirus

– At så mange fullvaksinerte blir smittet og syke, har ikke skjedd før, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Folkehelseinstituttet er koblet inn etter at sju vaksinerte beboere ved et sykehjem i Ullensaker har fått påvist corona. To av dem er lagt inn på sykehus.