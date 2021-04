Franske myndigheter med sterk hypotese om levninger på Karmøy

Politiet fant en død person i barnekjeledress i sjøen ved Karmøy 1. nyttårsdag. Bildet viser et område ved Hålandsvågen der levningene ble funnet. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Les mer Lukk

NTB

Franske myndigheter mener at levningene etter et barn som ble funnet utenfor Karmøy for tre måneder siden, trolig er et barn savnet etter et forlis.