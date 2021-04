Guldvog: Ikke realistisk med nullstrategi

NTB

Det er foreløpig ikke realistisk å gjøre et linjeskifte i coronastrategien mot en såkalt nullstrategi. Men det kan bli aktuelt ved neste pandemi.

I et oppdragssvar fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) legges en «Zero Covid»-strategi fram som et mulig alternativ for Norge framover, skriver NRK. Men det er ikke realistisk nå, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Vi har vel ikke vurdert det som realistisk å gjøre et linjeskifte på det nå, men det er klart at det kan diskuteres, sier han.

Strategien innebærer at det i en fem ukers tid stenges nesten helt og holdent ned. Tiltakene vil da være enda strengere enn det som var etter 12. mars i fjor.

New Zealand og Australia trekkes fram som land som har lyktes med denne strategien. Norge har gått for en litt annen retning, der man holder epidemien under kontroll på et lavt nivå.

– Når vi planlegger for neste pandemi, så vil vi nok også i enda sterkere grad se på mulighetene for å bruke en sånn nullstrategi, sier Guldvog.