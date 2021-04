Mann lå død i ni år – Vedum vil ha gjennomgang hos offentlige etater

NTB

Historien om mannen som ble funnet i leiligheten ni år etter at han døde, må få et etterspill, mener Sp. Partiet ber etater se på rutinene sine.

Det var NRK som i helgen fortalte historien om mannen i slutten av 60-årene som ble funnet død i en leilighet øst i Oslo. Melkekartonger i kjøleskapet var stemplet med dato i 2011.

– Alarmklokkene kunne ringt i mange etater. Ingen ønsker at dette skulle skje, sa Vedum i Stortingets spørretime onsdag.

Nå oppfordrer han arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til å be offentlige etater som Nav og Skatteetaten om å gå gjennom rutinene sine for å hindre at lignende hendelser skjer igjen.

– Ikke med en kritisk pekefinger, men som en positiv oppfordring, sa Sp-lederen, som understreker at han ikke er ute etter å plassere skyld.

Digitalisering reduserer kontakt

Vedum mener effektivisering og digitalisering i samfunnet gjør at det kan bli vanskeligere å se mennesker som sliter.

– Vi kan ikke digitalisere oss bort fra mennesker. Så da må vi se hva vi kan gjøre for å unngå at slike ting skjer, sier Vedum til NTB. Han påpeker at lav digital kompetanse kan gjøre det vanskeligere for mange.

– Det er viktig at de offentlige etatene har menneskelig kontakt, at de ikke trekker seg for langt vekk fra enkeltpersoner.

Vil følge opp

Røe Isaksen stiller seg positiv til å be om en gjennomgang for å søke lærdom av det som skjedde. Han bekreftet at han vil be underliggende etater om å gå gjennom sine rutiner.

– Ja, det synes jeg vi burde gjøre. Ta en sjekk om offentlige etater kan endre rutinene for å se om vi kan oppdage slike ting, sa Røe Isaksen.

Han mener likevel at ensomhet først og fremst ikke kan håndteres gjennom offentlige etater, men at det går inn i en større diskusjon om hvordan vi som samfunn innretter oss og hvilket ansvar som påhviler den enkelte.

– Omtanke, bekjempelse av ensomhet og det å bry seg – det er ikke noe vi kan løse gjennom lovparagrafer, sa Røe Isaksen.